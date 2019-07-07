В Калининграде задержали организаторов акции в поддержку врача, обвиняемого в умышленном убийстве недоношенного ребенка

В Калининграде задержаны глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева и сопредседатель этой организации Владимир Сотников, организовавшие акцию в поддержку реаниматолога-анестезиолога Элины Сушкевич, обвиняемой в умышленном убийстве недоношенного ребенка.

Васильеву и Сотникова задержали по пути в аэропорт Калининграда, сообщил «Дождю» находившийся в этот момент рядом с ними оператор Павел Зеленский.

На Васильеву составили административный протокол об организации публичного мероприятия без подачи уведомления, на Сотникова — протокол о нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Протоколы будут рассмотрены судом 7 июля. Васильеву могут отправить под административный арест, Сотникову грозит штраф.

«Альянс врачей», сообщается на странице организации в соцсети «ВКонтакте», 6 июля провел акции в поддержку Элины Сушкевич в разных городах России, в том числе в Калиниграде, где она живет и работает. Полицейские предупреждали участников акций о том, что мероприятие не согласовано, но никого не задерживали.

Элину Сушкевич из калининградского «Регионального перинатального центра» обвиняют в убийстве недоношенного ребенка. Ей грозит от восьми до 20 лет лишения свободы. Обвинения в организации убийства также предъявлены главврачу калининградского родильного дома № 4 Елене Белой. Сушкевич и Белая находятся под домашним арестом, свою вину они не признают.

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