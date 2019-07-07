Умер один из создателей музыкального стиля босанова Жуан Жилберту

Бразильский музыкант Жуан Жилберту — один из основоположников музыкального стиля босанова — умер в возрасте 88 лет.

О смерти отца сообщил в фейсбуке сын Жилберту — Марсело. «Его борьба была благородной, он старался до последнего сохранить достоинство», — написал Марсело Жилберту, не называя точные причины смерти отца. По данным Reuters, музыкант умер в своем доме в Рио-де-Жанейро. Семья не планирует проводить публичной траурной церемонии.

Ari Versiani / AFP / Scanpix / LETA

Жуан Жилберту — гитарист и автор-исполнитель — начал музыкальную карьеру в 18 лет, выступая на радио в его родном штате Байя. В 1959 году Жилберту записал «Chega de Saudade» — альбом, который положил начало стилю босанова, в котором сочетались элементы бразильского фольклора и джаза.

За «Chega de Saudade» последовали несколько других успешных альбомов. К началу 1960-х стиль босанова завоевал популярность по всему миру, и американский музыкант Стэн Гетц предложил Жилберту записать совместный альбом.

В альбом «Getz/Gilberto», вышедший в 1962 году, вошла, в числе прочих, песня «Девушка из Ипанемы», которую исполнили Жилберту и его будущая жена Аструд. Эта версия «Девушки из Ипанемы» стала джазовым стандартом, а «Getz/Gilberto» получил «Грэмми» как альбом года.

Stan Getz & Joao Gilberto — The Girl From Ipanema declique

Жилберту активно гастролировал и записывал альбомы до 1990-х годов. Последний раз Жилберту выходил на сцену в 2008 году. В 2011 году планировалось провести концерт в честь 80-летия Жилберту, однако музыкант уже не мог принять в нем участие по состоянию здоровья.

В конце жизни Жилберту был вовлечен в многочисленные судебные тяжбы как со звукозаписывающими компаниями, так и с родственниками.