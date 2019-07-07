Участники акции против строительства храма в центре Екатеринбурга пожаловались в ЕСПЧ на арест

Житель Екатеринбурга Айдар Исламов, отправленный под административный арест за участие в акции против строительства храма в Екатеринбурге, подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщил «МБХ медиа» эксперт Межрегионального центра прав человека Никита Томилов.

Исламов был задержан на акции 14 мая, на него составили административный протокол о мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением сотруднику полиции, и отправили под административный арест на 15 суток.

Также жалобы в ЕСПЧ направили Даниил Пугин и Кирилл Ярославцев, которых за участие в акциях в Екатеринбурге арестовывали на пять и трое суток.

«Судя по тем решениям, что мы видим, рассчитывать на компенсацию в 77 тысяч евро вполне реально», — сообщил Томилов «URA.ru», сославшись . Он добавил, что пока компенсации в исках не заявлены, но это будет сделано на следующем этапе.

Акции протеста против строительства храма святой Екатерины на месте сквера у театра драмы в центре Екатеринбурга проходили в начале мая. В общей сложности на них задержали около ста человек, примерно 30 из них позже были арестованы.

В начале июня стало известно, что по факту протестов полиция возбудила дело о массовых беспорядках. О подозреваемых по этому делу не сообщалось.

На фоне протестов власти и епархия отказались от планов строительства храма на месте сквера. Для храма подобрали новые площадки.