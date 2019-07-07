Россия собирается депортировать беженца из Того. На родине он отказался убивать лидера оппозиции

Из России в ближайшее время должны депортировать беженца из Того Батома Бозобэйиду, сообщили «Медиазоне» в благотворительной организации «Гражданское содействие».

Батома Бозобэйиду, по словам правозащитников, в Того был гвардейцем и участвовал в разгоне антиправительственных митингов, но отказался принять участие в операции по устранению лидера оппозиции. «За уклонение от приказа Батома был брошен в тюрьму и был подвергнут многократным пыткам и бесчеловечному обращению», — сообщили в «Гражданском содействии».

В 2014 году Бозобэйиду смог бежать из Того. Год спустя он подал прошение о получении статуса беженца в России, но ему отказали. Затем он несколько раз безуспешно пытался получить временное убежище в России.

В 2018 году, сообщает «Медиазона», Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев признало, что Бозобэйиду нуждается в защите и стало готовить документы для его переселения из России в другую страну. Однако бывший гвардеец уехал в Белоруссию и попытался получить статус беженца там. Белорусские власти ему отказали и отправили в Россию. Оказавшись на российской территории в начале июля, Бозобэйиду выяснил, что принято решение о его депортации из России.

Рассмотрение апелляция на решение о депортации назначено на 22 июля, но правозащитники опасаются, что Бозобэйиду успеют выслать в Того до этого.