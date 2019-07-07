Пшено, капуста и газовое топливо. Росстат назвал наиболее подорожавшие в 2018 году продукты

Росстат опубликовал данные по годовой динамике потребительских цен на товары и услуги в 2018 году, сообщает РБК.

Наиболее сильно, по данным Росстата, в России в прошлом году подорожало пшено (на 73,6%), капуста (на 72,8%) и газовое моторное топливо (на 30,8%).

В пятерку продуктов, цены на которые росли быстрее всего, также вошли сахар и яйца.

Всего Росстат мониторит цены по 1000 товаров и услуг. В целом по всем категориям, указывает статистическое ведомство, рост цен не превысил 4,3% — то есть был около цели по инфляции, установленной Банком России на 2018 год.

Резкое подорожание пшена эксперты, опрошенные РБК, связывают с сокращением посевных площадей из-за невысокого спроса на этот продукт у населения. Яйца, по их мнению, могли дорожать, в числе прочего, из-за вспышек птичьего гриппа. Скачок цены на газомоторное топливо эксперты связывают с подорожанием всех видов топлива из-за повысившихся мировых цен на нефть.