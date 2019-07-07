Мутко потребовал отстранить главу района в Иркутской области, отправившего коммунальные службы откачивать воду со своего участка

Виталий Мутко потребовал отстранить от исполнения обязанностей главу Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.

Проверка, говорится в сообщении пресс-службы, подтвердила, что Худоногов отправил сотрудников коммунальных служб и технику ликвидировать последствия наводнения у его коттеджа.

Видео, на котором коммунальные службы работают на личном участке главы района, было опубликовано 3 июля в паблике «Подслушано в Нижнеудинске» в соцсети «ВКонтакте».

От наводнения, начавшегося в Иркутской области 25 июня, пострадали сотни населенных пунктов. Без жилья остались около 3,5 тысячи семей. По данным на 7 июля, известно о 22 погибших. С 3 июля наводнение в Иркутской области объявлено чрезвычайной ситуацией федерального характера.

Создана правительственная комиссия по ликвидации последствий паводка в Иркутской области, которую возглавляет Виталий Мутко.

Затраты на ликвидацию последствий наводнения в Иркутской области предварительно оцениваются в несколько десятков миллиардов рублей.