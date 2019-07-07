Арестован капитан перевернувшегося возле Туапсе катера. На борту судна, рассчитанного на перевозку 10 пассажиров, находились 55 человек

Туапсинский районный суд санкционировал арест капитана прогулочного катамарана «Атолл», перевернувшегося 6 июля. На борту судна находились 55 человек, две женщины погибли.

Капитан, имя которого не называется, подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Эта Уголовного кодекса предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

Суд, вынося решение об аресте капитана, учел, что подозреваемый пытался скрыться с места происшествия.

Транспортная прокуратура рассматривает в качестве основной версии происшествия перегруз судна. Представители предприятия-изготовителя катамарана заявили, что судно рассчитано на перевозку 12 человек — 10 пассажиров и двух членов экипажа.