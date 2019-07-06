Глава Калмыкии выдвинет в сенаторы капитана команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаева

Временно исполняющий обязанности главы Калмыкии Бату Хасиков собирается выдвинуть в сенаторы от республики бывшего капитана команды КВН «Сборная РУДН», продюсера сериала «Даешь молодежь!» Сангаджи Тарбаева.

Как сообщает РБК, Тарбаев станет первым в тройке кандидатов в сенаторы от Калмыкии, которых предложит Хасиков в случае избрания на пост главы региона. Выборы нового главы Калмыкии пройдут 8 сентября.

Тарбаев «рассматривается с большой вероятностью в качестве сенатора», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Сангаджи Тарбаев сообщил РБК, что получил предложение стать сенатором, но, отметил он, «еще нужно пройти согласование».

Сангаджи Тарбаев — медиаменеджер и общественный деятель. Он работает продюсером в промоутерской компании Бату Хасикова Fight Nights Global.

Сейчас Калмыкию в Совете Федерации от исполнительной власти представляет Юрий Бирюков.