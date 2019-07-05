Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Google за недостаточную фильтрацию запрещенного контента в поисковой выдаче, сообщает «Интерфакс».

Проведенная в конце мая проверка, заявили в Роскомнадзоре, показала, что в поисковой выдаче Google присутствуют «более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации».

За нарушение требований федерального закона «Об информации» Google грозит штраф от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

По закону 2017 года поисковики должны удалять из выдачи ссылки на заблокированные сайты; для этого им необходимо подключиться к реестру запрещенных сайтов. Тот же закон запрещает в России анонимайзеры и средства обхода блокировок.

Компания Google в декабре уже была оштрафована на 500 тысяч рублей за отказ подключиться к реестру запрещенных сайтов, чтобы исключать их из выдачи. Компания не стала оспаривать решение суда, выплатила штраф, но к реестру подключаться не стала. Ссылки на попавшие в реестр сайты Google регулярно удаляет, но не автоматически, а индивидуально рассматривая каждый случай.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров в конце июня заявлял, что Google снизил долю фильтрации запрещенного контента в поисковой выдаче. Жаров тогда предупредил, что если компания не увеличит количество удаленных из поиска материалов, то ее оштрафуют на 700 тысяч рублей.