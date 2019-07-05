Прокуратура признала нарушением задержание подростка на марше 12 июня

Останкинская межрайонная прокуратура выявила нарушения в действиях сотрудников ОМОНа, жестко задержавших подростка на марше в поддержку журналиста Ивана Голунова 12 июня в Москве.

Как заявил «Интерфаксу» секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, прокуроры внесли представление руководству отдела МВД по Алексеевскому району столицы «об устранении нарушений законодательства об административном производстве, об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Материалы проверки действий омоновцев также направлены в СК для принятия процессуального решения.

На марше 12 июня, не санкционированном властями Москвы, были задержаны более 500 человек. Один из задержанных — несовершеннолетний подросток — был избит полицейскими, из ОВД его госпитализировали (подробно о его деле писала «Медиазона»). В Росгвардии заявляли, что он сам провоцировал сотрудников правоохранительных органов.

По подсчетам «Коммерсанта», всего по итогам разогнанной акции в суды были переданы 335 административных дел. Нарушителей оштрафовали на общую сумму почти в один миллион рублей. Трех человек, включая основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, отправили под арест.