В России предоставили убежище многодетной семье из Германии. Родители жаловались на вмешательство немецких властей в воспитание детей

МВД РФ предоставило временное убежище в России семье Грисбах из восьми человек, которая в 2015 году приехала в страну из Германии, сообщается на сайте ведомства.

В МВД приняли такое решение, чтобы урегулировать правовое положение граждан Германии, «а также с учетом их личных жизненных обстоятельств».

В 2016-2019 годах семья Грисбах — четверо взрослых и четверо детей — неоднократно пыталась получить убежище в России, но органы МВД в Москве и Калужской области отказывали им.

МВД вынесло решение на следующий день после того, как в ночь на 3 июля членов семьи Грисбах задержали калужские полицейские.

В Калужской области живут несколько многодетных семей из Германии, которые переехали в Россию из-за активного, по их мнению, вмешательства немецких властей в воспитание детей. Некоторые из них получили временное убежище в РФ.

В 2016 году в Россию из Германии переехала многодетная немецкая семья Мартенс, которая спасалась от обязательных школьных уроков по сексуальному воспитанию. Проведя в Сибири около двух месяцев, семья покинула Россию.

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