Генпрокуратура Грузии переквалифицировала дело о беспорядках возле парламента в попытку государственного переворота

Генеральная прокуратура Грузии расследует дело о беспорядках возле парламента, произошедших 20-21 июня как попытку государственного переворота.

Решение о переквалификации дела, объявила Генпрокуратура, было принято на основании свидетельств, полученных, в том числе, в ходе опроса десятков человек.

Также уголовное дело по-прежнему рассматривается по статье об организации массовых беспорядков.

По делу о беспорядках у парламента Грузии Генпрокуратура предъявила обвинения по статье об организации массовых беспорядков лидеру партии «Единое национальное движение» Никанору Мелии. Он помещен под домашний арест.

Статья 315 Уголовного кодекса Грузии «Заговор или мятеж с целью насильственного изменения конституционного строя» предусматривает наказание от пяти до восьми лет лишения свободы за заговор, от семи до 15 лет за мятеж и от 15 до 20 лет за мятеж, который повлек за собой смерть человека или иные тяжкие последствия.

Массовые акции протеста прошли в Тбилиси после выступления в парламенте депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, который, в частности, сел на место спикера. Полиция применила спецсредства против демонстрантов — слезоточивый газ и резиновые пули. В столкновениях пострадали более 200 человек.

Россия на фоне акций протеста запретила с 8 июля российским авиакомпаниям перевозить россиян в Грузию, а грузинским авиакомпаниям летать в РФ. В Кремле заявили, что запрет могут отменить, когда ситуация в Грузии вернется «в нерусофобское русло».