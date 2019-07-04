«АвтоВАЗ» заявил о возобновлении работы завода в Тольятти. Ее останавливали из-за отсутствия комплектующих

«АвтоВАЗ» возобновит работу заводов в Тольятти и Ижевске с 5 июля, говорится в сообщении компании.

В «АвтоВАЗе» отметили, что «Завод Автокомпонент» — поставщик деталей, из-за отсутствия которых пришлось остановить производство — возобновил поставки, предусмотренные контрактом.

Работа заводов «АвтоВАЗ» в Тольятти и Ижевске была остановлена 3 и 4 июля.

В 2017 года из-за нехватки деталей, которые должен был поставить «Завод Автокомпонент», почти на две недели был остановлен конвейер завода «GM-АвтоВАЗ» в Тольятти.