В Тюмени эвакуировали торговый центр из-за стрельбы из травматического оружия

Посетителей торгово-развлекательного центра «Кристалл» в Тюмени эвакуировали из-за стрельбы, сообщает 72.ru со ссылкой на полицию и очевидцев. Корреспондент издания рассказал, что посетители в панике покидали магазин.

В региональной полиции сообщили РИА Новости, что между тремя посетителями произошел конфликт, из-за чего один из них начал стрелять вверх. В МВД уточнили 72.ru, что стрельба велась из травматического оружия. В полиции опровергли слухи о возможных заложниках, которые распространяли в соцсетях.

Телеграм-канал Life Shot утверждает, что несколько мужчин устроили стрельбу из-за конфликта с продавцом магазина обуви. Очевидцы сообщили 72.ru, что слышали три выстрела. Издание опубликовало видеозапись, где видно, как из торгового центра выходят трое мужчин, один из них держит в руках оружие, напоминающее ружье или автомат.

Стрельба в торговом центре Тюмени newsHShD

В Тюмени объявлен план «Перехват». Полиция ищет троих подозреваемых. О пострадавших не сообщалось.

Обновление. Материал обновлен данными полиции о типе оружия. Первоначально в МВД говорили, что стрельба велась из пневматического оружия.

В ночь на 13 апреля в Тюмени вводили режим контртеррористической операции, чтобы задержать приверженцев «Исламского государства», готовивших теракт. Подозреваемых в связях с террористами убили в ходе перестрелки.