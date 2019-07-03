Семьи погибших в катастрофе самолета Utair под Тюменью добились рассмотрения исков о компенсациях во Франции

Родственники погибших и пострадавших при авиакомпании Utair добились рассмотрения исков о компенсациях на французской территории. Соответствующее решение высший судебный орган Франции принял 26 июня, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на адвокатов истцов.

13 семей жертв катастрофы подали иски во французский суд в 2013 году. Они обосновали это тем, что разбившийся самолет был произведен франко-итальянским концерном ATR, а также тем, что у лайнера мог быть производственный дефект, который неоднократно приводил к катастрофам самолета этой модели в разных странах. Ответчиком по иску выступал ATR, соответчиком — Utair.

Истцы обратились в суд во Франции, так как по законам этой страны могут рассчитывать на более высокие компенсации. «Коммерсант» отмечает, что в России они получили обязательные страховые выплаты и материальную помощь от властей — всего по три миллиона рублей на семью. Utair дополнительно предлагала им по 150 тысяч рублей компенсации на каждого члена семьи, но некоторые с этим не согласились.

«Они действительно могут рассчитывать на суммы возмещений в сотни тысяч, однако не в рублях, а в евро», — заявили адвокаты истцов Михаил Загайнов и Давид Кухалашвили. Защитники отметили, что на их памяти не было случая, чтобы авиакомпании и их страховщики предлагали такие низкие компенсации, как в случае с авиакатастрофой под Тюменью.