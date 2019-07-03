Основателя «Рольфа» Сергея Петрова и арестованного топ-менеджера Анатолия Кайро вывели из совета директоров компании

Акционеры автодилера «Рольф» вывели из совета директоров основателя компании Сергея Петрова и директора департамента развития бизнеса Анатолия Кайро, которые проходят по уголовному делу о незаконном выводе за рубеж четырех миллиардов рублей.

Петров, который находится за границей, сообщил «Интерфаксу», что сам попросил об отставке из совета директоров. Анатолий Кайро заключен под домашний арест.

Следственный комитет утверждает, что в 2014 году Сергей Петров перечислил деньги, полученные от работы «Рольфа», на счета подконтрольной ему кипрской компании «Панабел Лимитед». Для этого, по версии СК, был изготовлен подложный договор о купле-продаже акций «Рольф Эстейт» по завышенной цене в четыре миллиарда рублей; Петров затем якобы получил эти деньги в свое распоряжение.

В «Рольфе» говорят, что сделка была частью реструктуризации, а стоимость акций была определена независимым оценщиком. Сергей Петров заявлял, что уголовное преследование, по его мнению, связано с его политической деятельностью.