ТАСС сообщил о массовых увольнениях топ-менеджеров «Ильюшина»

Из компании «Авиационный комплекс имени Ильюшина» уволились более 80 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Ильюшин» покинули, в частности, заместители директора по экономике, юридическим вопросам, кадрам, маркетингу, а также руководители проектов самолетов Ил-112, Ил-276 и Ил-96.

В компании происходящее объяснили «настройкой команды предприятия». «Сокращается количество уровней управления. Поэтому ряд менеджеров и представителей административного аппарата покидают свои посты», — заявили в «Ильюшине». Там подчеркнули, что разработка новых самолетов продолжаются, так как инженеры и конструкторы остаются на своих должностях.

В апреле на «Ильюшине» сменилось руководство. Сын главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина Алексей, который был гендиректором компании с 2017 года, покинул свой пост. Его место занял Юрий Грудинин, до этого руководивший Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом имени Бериева.