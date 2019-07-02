Мединский объявил об объединении Государственного центра современного искусства с Музеем изобразительных искусств имени Пушкина
Источник: Интерфакс
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Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) будет передан из управления музейно-выставочного центра «РОСИЗО» в введение ГМИИ имени Пушкина. Об этом 2 июля объявил министр культуры РФ Владимир Мединский, назвав объединение символичным и правильным для развития культуры и регионов.
По его словам, «РОСИЗО» взяло на себя слишком много обязательств и «переварить их не смогло». Из-за этого у ГЦСИ появились ряд проблем, связанных с имуществом. «Большая часть филиалов располагается в помещениях, не соответствующих требованиям, предъявленным к осуществлению музейно-выставочной деятельности», — цитирует министра «Интерфакс».
Ранее стало известно, что сотрудники ГЦСИ направили в Минкультуры ходатайство о переподчинении Пушкинскому музею.