Трое заместителей главы Росгвардии подали в отставку

Обновление: Источник «Интерфакса» сообщил, что помимо Сергея Меликова и Сергея Милейко в отставку планирует уйти еще один заместитель главы Росгвардии - статс-секретарь генерал-полковник Сергей Захаркин. «Кроме того, из Росгвардии могут уйти еще несколько генералов из команды Меликова», — сказал источник.

Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов и заместитель директора генерал-лейтенант Сергей Милейко, курировавший тыловые вопросы, подали рапорты об отставке, пишет «Коммерсант».

По версии источника издания, уход генералов связан с претензиями, которые возникли у проверяющих к работе тыловых служб Росгвардии. Меликов якобы пытался отстоять Милейко, а когда из этого ничего не вышло, решил уйти вместе с ним.

Информации о том, куда собираются пойти Меликов и Милейко после Росгвардии, пока нет. «Насколько мне известно, они уходят „в никуда“», — сообщил источник «Коммерсанта», не исключив при этом, что опыт и знания генералов вскоре могут быть использованы в других федеральных ведомствах.

Официальные представители Росгвардии пока от комментариев в связи с уходом заместителей главы службы воздержались.

Сергей Меликов шесть лет командовал дивизией имени Дзержинского, а в 2011–2014 годах возглавлял объединенную группировку войск (сил) по проведению контртеррористической операции на Северном Кавказе, а затем служил полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

Национальная гвардия в России была создана указом президента от 5 апреля 2016 года на базе Внутренних войск МВД. В Росгвардию вошли ОМОН и СОБР территориальных органов МВД, а также ФГУП «Охрана» (вневедомственная охрана).

Росгвардию возглавляет Виктор Золотов — бывший начальник охраны президента РФ Владимира Путина. У Золотова семь заместителей.