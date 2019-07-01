Артемий Панарин стал самым высокооплачиваемым российским игроком в истории НХЛ. Он обогнал Александра Овечкина

Российский хоккеист Артемий Панарин заключил контракт с клубом НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», по которому получит 81,5 миллиона долларов за семь лет. Со средней зарплатой в 11,6 миллиона долларов за сезон Панарин стал самым высокооплачиваемым российским хоккеистом в истории лиги.

Бывший одноклубник Панарина по «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский 1 июля также сменил команду, перейдя во «Флориду Пантерс». Он заключил контракт на 7 лет на сумму 70 миллионов долларов.

Самым высокооплачиваемым российским хоккеистом в НХЛ до новых контрактов Панарина и Бобровского был Александр Овечкин. В «Вашингтон Кэпиталс» он получает в среднем 9,54 миллиона долларов в год. Суммарная стоимость его контракта — 127 миллионов (на 13 лет) до сих пор остается рекордной среди россиян.

Самая большая среднегодовая зарплата в НХЛ у канадца Коннора Макдэвида — 12,5 миллиона долларов.