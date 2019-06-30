В Домодедово задержали высадку рейса из Грузии. Сотрудники Роспотребнадзора искали пассажиров с инфекцией

Пассажирам рейса авиакомпании «Уральские авиалинии», прилетевшего в субботу в Домодедово из Батуми, полчаса не давали выйти из самолета.

Это произошло из-за досмотра судна на наличие инфекций сотрудниками пункта санитарно-карантинного контроля, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Как отмечается, досмотр осуществлялся «в целях предотвращения ввоза и распространения на территорию РФ инфекционных заболеваний».

В ходе «бесконтактной термометрии» среди пассажиров был выявлен ребенок с температурой 38 градусов. Врачи поставили ему диагноз фарингит. Родители ребенка от госпитализации отказались и «проследовали дальше по месту жительства», заявили в Роспотребнадзоре.

Инцидент произошел на фоне нового обострения в российско-грузинских отношениях. 21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям перевозить россиян в Грузию, начиная с 8 июля. С этого же времени грузинским авиакомпаниям запрещено летать в Россию.

В Кремле говорили, что запрет могут отменить, когда ситуация в Грузии вернется «в нерусофобское русло». Поводом к запрету послужили антироссийские протесты в Тбилиси из-за выступления депутата Госдумы Сергея Гаврилова в парламенте Грузии.