Крупнейший российский автодилер «Рольф» объявил, что выполнит все обязательства перед своими клиентами, несмотря на уголовное дело, которое расследуется в отношении менеджеров компании.

«Мы дорожим своей репутацией на рынке, 27-летней историей стабильности и успеха, крепкими партнерскими отношениями и в первую очередь, нашими клиентами. Текущая ситуация будет разрешена в самое ближайшее время в пользу нашей компании, так как мы ведем свой бизнес честно, открыто, соблюдая все законы РФ», — говорится в заявлении «Рольфа», опубликованном на сайте компании 30 июня.

Компания заверила клиентов, что все ее дилерские центры работают в штатном режиме, а финансовая ситуация стабильна.

27 июня Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела в отношении основателя «Рольфа» Сергея Петрова и топ-менеджеров компании. Их подозревают в незаконном выводе за рубеж четырех миллиардов рублей в 2014 году. В рамках уголовного дела суд отправил под домашний арест директора департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро. Петров находится за границей и возвращаться в Россию не собирается.