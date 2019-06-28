В Москве задержали сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова

Полицейские задержали сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова возле его дома в Москве. Об этом сообщила пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.

«За что именно задержали и куда везут, пока неизвестно», — добавила она.

Ярмыш рассказала «Медиазоне», что задержание может быть связано с маршем в поддержку Ивана Голунова 12 июня. По словам пресс-секретаря Навального, в день акции Шаведдинова тоже задерживали, но поздно вечером отпустили из отдела полиции с обещанием составить протокол о .

Обновлено. Ярмыш заявила, что Шаведдинова доставили в Останкинский суд, где пройдет заседание по его делу. Активисту вменяют повторное нарушение правил проведения митинга.

Акция 12 июня в Москве задумывалась как марш за свободу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого несправедливо обвинили в попытке сбыта наркотиков. После прекращения дела Голунова 11 июня организаторы решили не отменять марш; но мэрия отказалась его согласовать. Во время акции были задержаны 530 человек. Некоторые из них получили административные штрафы.

В связи с делом Ивана Голунова «Медуза» запустила спецпроект, посвященный сопротивлению полицейскому произволу и реформе правоохранительной системы.