Мосгорсуд снизил на 5 тысяч рублей штраф Сергею Звереву за пикет у Кремля. Он выступал против строительства завода на Байкале

Мосгорсуд снизил административный штраф стилисту Сергею Звереву за одиночный пикет на Красной площади с 15 тысяч до 10 тысяч рублей, сообщает «Интерфакс».

Защита Зверева настаивала на его полной невиновности и просила Мосгорсуд прекратить административное дело.

Сергей Зверев 3 марта устроил на Красной площади одиночный пикет, протестуя против планов строительства завода по розливу питьевой воды на Байкале.

На Зверева был составлен административный протокол по статье 20.2 часть 5 КоАП, которая предусматривает наказание виде штрафа до 20 тысяч рублей либо до 40 часов обязательных работ. 13 мая суд назначил ему штраф в 15 тысяч рублей.

Строительство завода на Байкале в настоящий момент заморожено. «Медуза» подробно писала о конфликте вокруг планов строительства этого завода.

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