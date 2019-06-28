Между Москвой и Петербургом задержали более 40 поездов. Причиной называют кражу кабеля

26 поездов дальнего следования, курсирующих между Москвой и Петербургом, задержаны утром 28 июня на время от одного часа до двух с половиной часов из-за «стороннего вмешательства в работу железной дороги».

Как сообщается на сайте Октябрьской железной дороги (ОЖД), также задержаны три поезда «Сапсан», следующих из Москвы, на время от 25 до 51 минуты.

На Ленинградском направлении задержаны 13 пригородных поездов, отменены еще девять. Пассажирам электричек предложили без доплат пересаживаться на скоростные поезда «Ласточка».

В пресс-службе ОЖД объяснили, что ночью 28 июня в границах станции Сходня совершено «хищение технических средств, обеспечивающих движение поездов». В МВД сообщили, что на станции украли полтора километра кабеля. Из-за этого перестали работать устройства сигнализации, централизации и блокировки станции.