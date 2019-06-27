На руководство колонии в Архангельской области завели дело за покровительство криминальному авторитету

Против начальника ИК-5 в Архангельской области и его заместителя возбудили уголовное дело о . Об этом сообщает местное управление Следственного комитета.

По версии следствия, в 2016-2019 годах подозреваемые оказывали покровительство одному из осужденных: обеспечили ему доставку продуктов и алкоголя, разрешали жить в служебном помещении и пользоваться средствами связи, а также пропускали к нему посторонних лиц.

Архангельское издание «Эхо Севера» со ссылкой на источники пишет, что речь идет о криминальном авторитете; его имя не называется.

Фигуранты дела отправлены под домашний арест. Они полностью признали вину, сообщает СК.