На руководство колонии в Архангельской области завели дело за покровительство криминальному авторитету
Источник: Эхо Севера
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Против начальника ИК-5 в Архангельской области и его заместителя возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает местное управление Следственного комитета.
По версии следствия, в 2016-2019 годах подозреваемые оказывали покровительство одному из осужденных: обеспечили ему доставку продуктов и алкоголя, разрешали жить в служебном помещении и пользоваться средствами связи, а также пропускали к нему посторонних лиц.
Архангельское издание «Эхо Севера» со ссылкой на источники пишет, что речь идет о криминальном авторитете; его имя не называется.
Фигуранты дела отправлены под домашний арест. Они полностью признали вину, сообщает СК.