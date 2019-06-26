Законопроект о запрете применения статьи об организации преступного сообщества к предпринимателям вернули автору

Законопроект о выводе правонарушений в сфере бизнеса из-под статьи об организации преступных сообществ (ст. 210 УК РФ), внесенный депутатом Рифатом Шайхутдиновым, возвращен автору в связи с отсутствием отзыва правительства.

«С учетом того, что нет отзыва, который требуется законом, предлагаю его [законопроект] просто вернуть. Здесь вопросов никаких нет. Будем считать, что его пиар-акция удалась», — сказал глава профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Комитет предложение о возврате законопроекта автору поддержал.

В марте бизнес-омбудсмен Борис Титов направил главе администрации президента Антону Вайно письмо с просьбой скорректировать статью 210 УК РФ.

20 июня во время «Прямой линии с президентом» Владимир Путин признал необходимость изменить закон, поскольку «под преступное сообщество можно подвести совет директоров любой организации, где кто‑то из членов этой организации замечен в нарушениях закона».