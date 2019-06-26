В Москве пройдут чтения в защиту сестер Хачатурян
5 июля в Москве в клубе «Avangarden 2.0» состоятся поэтические чтения в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца.
Как сообщается на странице мероприятия в фейсбуке, в чтениях примут участие «главные литературные фигуры современной России», среди них Анна Немзер, Вера Полозкова, Галина Рымбу, Дана Сидерос, Евгения Лавут, Елена Зейферт, Линор Горалик, Мария Алехина, Мария Степанова, Саида Саттарова, Татьяна Щербина и многие другие.
У посетителей чтений будет возможность написать письма поддержки, которые будут переданы организаторами сестрам Хачатурян.
Дело сестер Хачатурян — одна из самых страшных трагедий, которая произошла из-за отсутствия закона о домашнем насилии. Поддерживают сестер на протяжении всего года, в основном, женщины... Но женские голоса часто остаются неуслышанным, а пострадавшие продолжают сидеть в тюрьмах за превышение самообороны — за то, что не дали себя убить. Мы хотим, чтобы наши голоса и голоса сестер Хачатурян были слышны не только в криминальных сводках, но и в культурной повестке.