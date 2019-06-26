У здания Минстроя в Москве мужчина облил себя бензином. Он назвал себя обманутым дольщиком и потребовал встречи с руководством

Обновление: Устроивший акцию протеста у Минстроя не является обманутым дольщиком, подчеркивается в сообщении, поступившем в «Медузу» из пресс-службы министерства. По предварительным данным, он житель деревни Костино Рязанской области, которые требует снять запрет на строительство его индивидуального дома, попавшего в одну из охранных зон.

Мужчина облил бензином и угрожает поджечь себя возле здания министерства строительства и ЖКХ на Садовой-Самотечной улице в Москве. По данным источников ТАСС в правоохранительных органах, мужчина заявил, что он обманутый дольщик, и потребовал встречи с руководством Минстроя.

Как сообщает Mash, к устроившему акцию протеста (он приехал из Рязанской области) вышел замминистра Юрий Гордеев, после чего они вместе зашли в здание министерства, где продолжают переговоры.

Затем устроившего акцию протеста у здания Минстроя задержали, сообщают «Говорит Москва» и Mash.