СК: предполагаемого отравителя из Москвы проверят на причастность к сексуальному насилию над несовершеннолетними

Мурат Сабанов, обвиняемый в серии отравлений прохожих в Москве, также может быть причастен к сексуальному насилию над двумя несовершеннолетними. Об этом сообщает Следственный комитет, куда передано расследование дела Сабанова.

Ранее «Комсомольская правда» написала, что среди жертв Сабанова были две одиннадцатиклассницы. Одна из них рассказала изданию, что злоумышленник угостил их напитком с каким-то порошком, после чего им обеим стало плохо. Сабанов предложил ее подруге заняться сексом; та отказалась, и они подрались. По словам собеседницы «Комсомольской правды», после потасовки у ее подруги было побито лицо.

Мурат Сабанов 26 июня был арестован по обвинению в кражах, грабеже и разбое. Предполагается, что он давал прохожим в центре Москвы напитки с подмешанными в них лекарствами. Жертвы теряли сознание, после чего Сабанов их грабил или избивал. Обвиняемый признал вину частично.

Издание The Village, которое первым написало про серию отравлений в Москве, утверждало, что от действий злоумышленника пострадали как минимум 24 человека. Полицейские пока установили 11 потерпевших.