Росстат: цены на продукты в России с начала 2019 года росли в 2,4 раза быстрее, чем в Евросоюзе

С января по май 2019 года потребительские цены на продукты питания в России выросли на 4,1%. В среднем по странам ЕС продукты за тот же период подорожали на 1,7%, следует из данных, опубликованных Росстатом.

В частности, сообщает Росстат, овощи в России в мае подорожали по сравнению с декабрем на 25,5%. В странах ЕС овощи также были одной из категорий продуктов, цены на которые значительно выросли — на 4,7% с начала года.

В 2018 году, напоминает «Интерфакс», продукты питания в РФ дорожали быстрее, чем в ЕС в 4,2 раза — 5,5% роста против 1,3%. В 2017 году рост цен на продовольствие в РФ составил 0,7%, а в ЕС продукты подорожали на 2,6%.