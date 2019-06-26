Оппозиционера из Минеральных Вод осудили условно по делу о наркотиках. Он утверждал, что их ему подкинула полиция

Суд в Минеральных Водах приговорил к трем с половиной годам в колонии условно активиста Михаила Савостина, которого обвиняли в приобретении и хранении наркотиков.

Как сообщили «Медузе» в правозащитной группе «Агора», Савостин освобожден в зале суда. Он провел под арестом 14 месяцев.

В ходе судебного процесса гособвинитель просил приговорить оппозиционера к четырем годам в колонии, адвокаты настаивали на его полной невиновности.

Савостин не признал вину. Он утверждал, что наркотики ему подбросили полицейские, проводившие задержание. Активист связывал дело со своей общественной деятельностью и гражданской позицией.

В последние несколько лет в регионах Кавказа неоднократно возбуждали уголовные дела о хранении наркотиков в отношении активистов и общественников. Так, в Чечне по делу о хранении наркотиков к четырем годам в колонии приговорили главу правозащитного центра «Мемориал» в Грозном Оюба Титиева. В июне он досрочно освободился из колонии.