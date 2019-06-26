NYT: американские компании продолжают поставлять технологии Huawei, несмотря на запрет на торговлю

Американские технологические компании продолжили поставлять свою продукцию китайской Huawei, несмотря на то, что . Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Свою продукцию, в частности, поставляют производители процессоров Intel и Micron. Поставки начались в начале июня, около трех недель назад. Компании воспользовались тем, что товары, произведенные за пределами США, не всегда считаются американскими.

Согласно действующему запрету, американские компании могут до середины августа продавать Huawei комплектующие для существующих товаров компании. При этом запрет на поставки товаров для будущих моделей Huawei действует уже сейчас.

В Intel и Micron отказались от комментариев.

Служба доставки FedEx подала в суд на министерство торговли США, которое внесло Huawei в черный список. FedEx выступила против того, что ей необходимо отслеживать миллионы посылок, чтобы не нарушить запрет на экспорт товаров китайской компании.