В США представят пьесу по мотивам доклада спецпрокурора Мюллера с участием кинозвезд

В Нью-Йорке пройдет читка пьесы «Расследование: Поиск истины в десяти актах», созданной по мотивам доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском деле». Об этом пишет CNN.

Организатором мероприятия выступила компания Law Works, которая называет своей целью «информирование общественности о важности верховенства закона». Трансляция пьесы будет вестись на сайте Law Works; она начнется 25 июня в четыре часа утра по московскому времени. Постановка будет однократной.

Доклад Мюллера адаптировал американский драматург и сценарист, обладатель Пулицеровской премии Роберт Шенккан. В читке пьесы примут участие около 20 актеров, в том числе Сигурни Уивер, Закари Куинто, Аннетт Бенинг и Алисса Милано, пишет Reuters. Продюсерами проекта выступили представители семьи Дисней, сообщает NBC News.

Ранее американское издательство IDW Publishing заявило о подготовке комикса по мотивам доклада Мюллера. Планируется, что он выйдет в апреле 2020 года.

400-страничный доклад Роберта Мюллера Минюст США опубликовал в апреле. Спецпрокурор пришел к выводу, что Россия вмешивалась в выборы президента США 2016 года, но не состояла в сговоре с Трампом и его командой. МИД РФ заявил, что в докладе Мюллера «нет ничего, что привлекало бы внимание».