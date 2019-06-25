В Карелии суд отправил на принудительное лечение подростка, который сжег деревянную церковь XVIII века

Кондопожский городской суд отправил на принудительное лечение подростка, который в августе 2018 года сжег деревянную Успенскую церковь XVIII века.

Экспертиза выявила у обвиняемого психическое расстройство, из-за которого он в момент совершения преступления находился в состоянии невменяемости, следует из сообщения прокуратуры.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы, уничтоженная в результате пожара, была построена в 1774 году на берегу Онежского озера. Здание называли «выдающимся памятником народного деревянного зодчества конца ХVIII века, исторически завершающим эволюцию шатровых храмов Прионежской школы».

Церковь планируется восстановить. По словам экспертов, на сами работы нужно не менее 80 миллионов рублей. Карельский благотворительный фонд «Северный духовный путь» собирает деньги на эту цель; пока собрать удалось около семи миллионов рублей.

В Кондопоге сгорела уникальная церковь Meduza