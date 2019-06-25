В Грузии предложили организовать бесплатные шаттлы для россиян из Баку и Еревана

Для доставки российских туристов в Грузию необходимо запустить бесплатные автобусы из аэропортов Баку (Азербайджан), Еревана (Армения) и Трабзона (Турция). С таким предложением в министерство экономики Грузии обратился глава ассоциации гостиниц и рестораторов страны Шалва Алавердашвили.

Также он заявил о необходимости организовать дополнительные чартерные рейсы в Грузию из других стран. На это уже предварительно согласились страны Балтии, Украина и Казахстан, рассказал Алавердашвили в эфире Первого грузинского канала.

21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном запрете с 8 июля российским и грузинским авиакомпаниям перевозить россиян в Грузию. В Кремле пояснили эту меру «русофобскими» протестами, начавшимися в Тбилиси после выступления в парламенте депутата Госдумы Сергея Гаврилова.