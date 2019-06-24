В Госдуму внесли законопроект о запрете применения статьи об организации преступного сообщества к предпринимателям

Депутат Госдумы Рифат Шайхутдинов внес законопроект о запрете использования уголовной статьи об организации преступного сообщества и участии в нем (210 УК РФ) в случаях совершения преступлений в сферах предпринимательства и экономики.

В пояснительной записке сказано, что предъявление предпринимателям дополнительного обвинения по этой статье — на основании того, что они возглавляют юридическое лицо — позволяет заключать их под стражу и обходить существующий запрет об использовании этой меры пресечения при преступлениях в сфере предпринимательства.

В марте письмо с просьбой скорректировать 210-ю статью УК отправил главе администрации президента Антону Вайно бизнес-омбудсмен Борис Титов.

20 июня во время «прямой линии» Владимир Путин признал необходимость изменить закон, поскольку «под преступное сообщество можно подвести совет директоров любой организации, где кто‑то из членов этой организации замечен в нарушениях закона»