Большой театр изменит схему продажи билетов. Ее критиковала Счетная палата

Большой театр меняет схему продажи билетов с учетом рекомендаций, данных .

С 1 сентября бронь будет сокращена на 30,3%, освободившиеся в результате этого билеты направят в открытую продажу, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального директор ГАБТ Владимира Урина.

Таким образом, количество поступающих в первый день предварительной продажи билетов увеличится на 100 штук — до 960 билетов.

«Большой театр услышал, а самое главное — учел наши рекомендации», — прокомментировал изменение схемы продажи билетов аудитор Счетной палаты Михаил Мень.

В мае Счетная палата указала на недочеты в схеме продажи билетов в Большом театре. Треть билетов на спектакли на Исторической сцене, сообщило надзорное ведомство, не поступают в первую волну продажи, а находятся в статусе брони. Бронь, как правило, полностью не выкупается, билеты частями поступают в свободную продажу, где их продают без предъявления паспорта, и они могут оказаться в руках спекулянтов.