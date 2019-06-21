Запуск телескопа «Спектр-РГ» перенесли на 12 июля из-за неполадок

Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с космической обсерваторией «Спектр-РГ» состоится 12 июля, сообщили в «Роскосмосе».

Первоначально запуск был запланирован на 21 июня, его пришлось перенести из-за неполадок с источником тока в аппарате. В госкорпорации подчеркнули, что решение о переносе было принято «с учетом уникальности космического аппарата для гарантированного выполнения миссии».

«Спектр-РГ» — орбитальная обсерватория, которая предназначена для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне: с помощью нее ученые планируют увидеть рентгеновские изображения черных дыр, галактик, нейтронных звезд. Эти данные позволят лучше понять законы развития Вселенной.

В последний раз Россия запускала орбитальный телескоп в 2011 году — это был «Спектр-Р». Он проработал на орбите семь с половиной лет вместо запланированных пяти.