Верховный суд отложил рассмотрение вопроса об отмене срока давности по налоговым преступлениям

Верховный суд РФ перенес рассмотрение нового постановления пленума ВС об ответственности за налоговые преступления. Об этом сообщает «Интерфакс».

Проект постановления предлагает отсчитывать срок давности по делам об уклонении от уплаты налогов с момента погашения либо взыскания задолженности.

Рассмотрение отложено по просьбе бизнес-омбудсмена Бориса Титова. По его словам, бизнесмены опасаются, что новые поправки фактически отменят срок давности по налоговым преступлениям.

Сейчас срок давности по делам об уклонении от уплаты налогов составляет два года и отсчитывается с даты неуплаты. Граждане и компании, впервые совершившие эти преступления, освобождаются от ответственности, если полностью оплатили суммы недоимки и пени.