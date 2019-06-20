Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию не устраивает доклад международной следственной группы о причастности россиян к в 2014 году. Об этом президент сказал после «прямой линии». Трансляцию его выступления вел Ruptly.

«То, что было представлено в качестве доказательств вины России, нас абсолютно не устраивает, — сказал Путин. — Мы считаем, что там нет никаких доказательств. И все, что было представлено, ни о чем не говорит. У нас есть своя версия, и мы ее представили, но, к сожалению, нас никто слушать не хочет».

Участники международного расследования крушения «Боинга» 19 июня назвали имена людей, причастных к авиакатастрофе. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Им предъявили обвинения в убийстве и решили объявить в международный розыск.