Правительство предложило штрафовать за неоплату проезда на платных дорогах на 2,5 тысячи рублей

Правительство РФ предлагает ввести для автомобилистов штраф за неоплату проезда на платных дорогах в размере до 2,5 тысячи рублей, сообщает «Парламентская газета». Соответствующие поправки 20 июня планирует рассмотреть Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при президенте РФ.

Инициатива связана с планами внедрить на платных дорогах систему free-flow («свободный поток»), при которой водители не останавливаются для оплаты проезда перед шлагбаумами, следует из публикации. В частности, такой подход к оплате планируется использовать на строящейся Центральной кольцевой автомобильной дороге в Подмосковье.

Минтранс ранее публиковал законопроекты о введении штрафов за неоплату проезда на платных дорогах. В проектах поправок в КоАП 2015-го и 2017 годов водителей предлагали штрафовать на пять тысяч рублей; Минэкономразвития в своих заключениях называло штраф слишком большим.

Как отмечал в 2017 году «Коммерсант», проблема неоплаты проезда существует и на платных дорогах с шлагбаумами — к примеру, некоторые автомобилисты пристраиваются вплотную к другой машине или сбивают шлагбаумы, однако «привлечь к ответственности таких граждан сложно», писала газета.