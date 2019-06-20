Правительство предложило штрафовать за неоплату проезда на платных дорогах на 2,5 тысячи рублей
Правительство РФ предлагает ввести для автомобилистов штраф за неоплату проезда на платных дорогах в размере до 2,5 тысячи рублей, сообщает «Парламентская газета». Соответствующие поправки 20 июня планирует рассмотреть Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при президенте РФ.
Инициатива связана с планами внедрить на платных дорогах систему free-flow («свободный поток»), при которой водители не останавливаются для оплаты проезда перед шлагбаумами, следует из публикации. В частности, такой подход к оплате планируется использовать на строящейся Центральной кольцевой автомобильной дороге в Подмосковье.
Минтранс ранее публиковал законопроекты о введении штрафов за неоплату проезда на платных дорогах. В проектах поправок в КоАП 2015-го и 2017 годов водителей предлагали штрафовать на пять тысяч рублей; Минэкономразвития в своих заключениях называло штраф слишком большим.
Как отмечал в 2017 году «Коммерсант», проблема неоплаты проезда существует и на платных дорогах с шлагбаумами — к примеру, некоторые автомобилисты пристраиваются вплотную к другой машине или сбивают шлагбаумы, однако «привлечь к ответственности таких граждан сложно», писала газета.
В России сегодня плата за проезд взимается на участках дорог федерального и регионального значения общей протяженностью более 1300 км. Платные дороги действуют в 13 регионах: Воронежской, Калужской, Новгородской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Тверской, Тульской областях, Удмуртии и в Санкт-Петербурге.