На чиновника из Хакасии, напавшего на корреспондента «России 24», завели новое уголовное дело

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий.

По версии Следственного комитета, чиновник оформил земельный участок, предназначенный под строительство мусорного полигона, на своего знакомого, а затем передал в дар другому лицу. Впоследствии подчиненные Зайцева оформили договор о выкупе участка на сумму более пяти миллионов рублей.

СК оценивает ущерб бюджету района от действий Зайцева и других неустановленных лиц в шесть миллионов рублей.

В конце мая СК возбудил в отношении Сергея Зайцева уголовное дело о воспрепятствовании профессиональной журналистской деятельности после того, как чиновник напал на корреспондента телеканала «Россия 24» Ивана Литомина.