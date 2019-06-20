На чиновника из Хакасии, напавшего на корреспондента «России 24», завели новое уголовное дело
Источник: СК РФ по республике Хакасия
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Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий.
По версии Следственного комитета, чиновник оформил земельный участок, предназначенный под строительство мусорного полигона, на своего знакомого, а затем передал в дар другому лицу. Впоследствии подчиненные Зайцева оформили договор о выкупе участка на сумму более пяти миллионов рублей.
СК оценивает ущерб бюджету района от действий Зайцева и других неустановленных лиц в шесть миллионов рублей.
В конце мая СК возбудил в отношении Сергея Зайцева уголовное дело о воспрепятствовании профессиональной журналистской деятельности после того, как чиновник напал на корреспондента телеканала «Россия 24» Ивана Литомина.