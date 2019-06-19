Работникам хлебозавода в Подмосковье выплатили часть долгов по зарплате. Перед этим они объявили сухую голодовку

Работники хлебокомбината в Сергиевом Посаде, объявившие сухую голодовку из-за долгов по зарплате, получили зарплаты за месяц, сообщает «Интерфакс».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что всем работникам перечислили 4,7 миллиона рублей. Замдиректора Сергиево-Посадского хлебокомбината Михаил Ляпушкин, в свою очередь, сказал, что деньги перечислили на банковские карточки.

17 июня 48 работников Сергиево-Посадского хлебокомбината объявили сухую голодовку, потребовав выплатить долги по зарплате за четыре месяца. 18 июня глава предприятия Сергей Крыжевский сообщил, что сотрудники прекратили акцию.