Работникам хлебозавода в Подмосковье выплатили часть долгов по зарплате. Перед этим они объявили сухую голодовку
Источник: Интерфакс
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Работники хлебокомбината в Сергиевом Посаде, объявившие сухую голодовку из-за долгов по зарплате, получили зарплаты за месяц, сообщает «Интерфакс».
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что всем работникам перечислили 4,7 миллиона рублей. Замдиректора Сергиево-Посадского хлебокомбината Михаил Ляпушкин, в свою очередь, сказал, что деньги перечислили на банковские карточки.
17 июня 48 работников Сергиево-Посадского хлебокомбината объявили сухую голодовку, потребовав выплатить долги по зарплате за четыре месяца. 18 июня глава предприятия Сергей Крыжевский сообщил, что сотрудники прекратили акцию.