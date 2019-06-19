МВД завело дело о хулиганстве после столкновений полицейских с участниками рэп-фестиваля в Москве

Полиция Москвы возбудила уголовное дело о после полицейских с участниками рэп-фестиваля Hip-Hop Mayday в Москве. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Полиция допрашивает свидетелей, рассказал адвокат «Агоры» Дмитрий Джулай, представляющий одного из пострадавших от полицейских.

Чиков сообщил, что в деле фигурируют несколько обвиняемых, которых поместили под домашний арест. Обвиняют ли в хулиганстве полицейских или участников фестиваля, не уточняется.

В мае представитель Росгвардии Валерий Грибакин назвал действия сотрудников ведомства на фестивале «адекватными ситуации».

Ранее студент Высшей школы экономики Максим Сидоренко просил Следственный комитет возбудить уголовное дело в отношении полицейского, избившего его дубинкой на фестивале.