Майор ФСБ приговорен к 9 годам за убийство в драке жителя Кабардино-Балкарии

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к девяти годам колонии общего режима майора ФСБ Павла Стерлягова. Звание майора суд у него отбирать не стал.

Прокуратура просила приговорить Стерлягова к 10 годам.

Стерлягов обвинялся в том, что в апреле 2018 года, находясь в командировке в Кабардино-Балкарии, в ходе драки нанес смертельные ножевые ранения местному жителю Хусею Макитову. Майор ФСБ, по данным следствия, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее коллегия присяжных Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону признала Стерлягова виновным в убийстве, но сочла, что оно было непредумышленным и майор ФСБ заслуживает снисхождения.

Гибель Хусея Макитова вызвала большой резонанс в Кабардино-Балкарии. В частности из-за того, что подозреваемые в убийстве не были сразу же взяты под стражу. В Нальчике, в частности, прошел митинг в требованием привлечь виновных к ответственности. Подробнее о деле Стерлягова можно прочитать на «Медиазоне».