Bloomberg: Бернард Арно стал третьим человеком в мире с состоянием более 100 миллиардов долларов

Французский бизнесмен Бернард Арно, возглавляющий , занимающуюся производством предметов роскоши, стал третьим человеком в мире, чье состояние превысило 100 миллиардов долларов.

По данным Bloomberg Billionaires Index, отслеживающим состояние богатейших людей мира в ежедневном режиме, Арно, по состоянию на 18 июня, располагал состоянием в 100,4 миллиарда долларов.

Планку в 100 миллиардов Арно преодолел благодаря росту акций LVMH на 2,9%, до рекордных 368,8 евро за ценную бумагу. Всего с начала года акции LVMH выросли на 43%.

Состояние Арно, отмечает Bloomberg, это примерно 3% ВВП Франции.

Помимо Арно состоянием более 100 миллиардов долларов располагают основатель Microsoft Билл Гейтс и основатель Amazon Джефф Безос.

Читайте также Bloomberg сравнил состояния современных миллиардеров и богатейших людей прошлого. Безос и Гейтс безнадежно проиграли