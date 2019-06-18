«Яблоко» попросило Генпрокуратуру проверить полеты корпоративных самолетов «Роснефти» на курорты

Центр антикоррупционной политики партии «Яблоко» обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить данные из расследования Reuters о полетах корпоративных самолетов «Роснефти» на курорты.

В «Яблоке» считают, что эти рейсы, перевозившие, как предполагается, главу «Роснефти» Игоря Сечина и людей из его окружения, могут рассматриваться как злоупотребление полномочиями (ч.1 ст. 201 УК России).

Информация о возможных нарушениях, допущенных руководством «Роснефти», также направлена в Счетную палату.

Государство через АО «Роснефтегаз» владеет более 50% «Роснефти».

Агентство Reuters 14 июня опубликовало расследование, в котором говорилось, что корпоративные самолеты «Роснефти» за последние несколько лет летали на курорты, где компания не проводила какие-либо мероприятия, зато в этот момент отдыхали Игорь Сечин или люди из его окружения.

Пресс-служба «Роснефти» обвинила Reuters в попытках дискредитировать главу компании Игоря Сечина, тотальной слежке и взломе аккаунтов в соцсетях.