Совет Росздравнадзора попросил СК проверить педиатра Евгения Ликунова. Коллеги и пациенты обвиняют его в мошенничестве
Общественный совет Росздравнадзора по Москве повторно попросит следователей проверить работу педиатра Евгения Ликунова, которого обвиняют в подделке анализов и фальшивых прививках. Об этом сообщает медицинское издание Vademecum.
В совете предлагают возбудить в отношении Ликунова уголовное дело по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Родители детей, которых наблюдал Ликунов, собираются через суд потребовать, чтобы педиатр вернул заплаченные ему деньги, сообщила глава общественного совета Татьяна Абрамова.
В феврале 2019 года несколько московских врачей и родители детей, которых наблюдал педиатр Евгений Ликунов, обвинили его в мошенничестве. Они утверждали, что врач несколько лет подделывал результаты анализов детей и делал им фальшивые прививки.
28 февраля управление СК по Москве после сообщений СМИ о Ликунове организовало доследственную проверку, но о ее результатах до сих пор не сообщалось.