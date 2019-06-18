Работники хлебозавода в Сергиевом Посаде объявили голодовку из-за долгов по зарплате

48 работников Сергиево-Посадского хлебокомбината объявили сухую голодовку, требуя выплатить долги по зарплате за четыре месяца. Об этом сообщает «Новая газета».

17 июня работники заявили, что не уйдут с предприятия, пока не получат деньги — ночевать они планируют в заводской столовой.

Сергиево-Посадский хлебокомбинат принадлежит сельскохозяйственному холдингу «Настюша». В августе 2017 года владельца «Настюши» Игоря Пинкевича арестовали по обвинению в особо крупном мошенничестве. Впоследствие холдинг признали банкротом.

В мае на хлебозаводе, который снизил объем производства в шесть раз, за долги отключили газ, свет и воду. По словам замдиректора завода Михаила Ляпушкина, администрация района и правительство Московской области нашли комбинату нового инвестора, который в скором времени оплатит долги завода.